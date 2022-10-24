Про це пише видання Financial Times з посиланням на чотирьох людей, близьких до компанії. Зазначається, що наразі невідомо, скільки громадян США та власників грін-карт будуть змушені залишити YMTC, проте декілька людей у Китаї вже звільнилися.

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Звільнення американців з китайських компаній

Старший інженер YMTC зауважив, що деякі американці відіграли ключову роль у проривах компанії в галузі виробництва чипів пам'яті Nand. Проте, іншого шляху, як звільнити їх, виробник мікросхем нині не бачить. Річ у тім, що виробники напівпровідників у Китаї, США та Європі сьогодні поспішають переконатися, що вони дотримуються жорстких експортних обмежень, оголошених Вашингтоном на початку жовтня.

Провідні американські постачальники галузі, зокрема Lam Research, Applied Materials та KLA Corporation вже призупинили продажі та обслуговування виробників напівпровідників у Китаї. Нідерландська ASML, своєю чергою, наказала своїм співробітникам у США припинити співпрацю з китайськими клієнтами на час оцінки впровадження санкційних обмежень.

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Багаторічний виконавчий директор YMTC Саймон Янг, який має американський паспорт, пішов з посади напередодні оголошення нових обмежень. За словами джерел Financial Times, це було викликано зростаючим тиском Вашингтона на компанію.

Троє співробітників YMTC заявляють, що наприкінці вересня Янг перейшов з керівної посади на посаду заступника очільника компанії. За їхніми словами, через останні обмеження США, статус Янга в YMTC досі залишається невизначеним.

Зауважимо, що Янг розвинув YMTC до провідного виробника мікросхем у Китаї. Цього літа компанія була близька до співпраці з Apple, зокрема встановлення своїх чипів у пристрої iPhone. Проте, через політичний тиск та нові обмеження США, плани провалилися.

До слова, один із керівників шанхайського виробника чипів заявив Financial Times, що компанія наразі веде перемовини про звільнення кількох співробітників, які не хочуть позбуватися паспортів США.

Тепер ми не лише намагаємось створити вільні від США виробничі лінії, а й деамериканізувати команди,

– сказало джерело.