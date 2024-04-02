Возобновление коммерческой деятельности Inditex в Украине

Напомним, что ранее владелец Inditex сообщал, что Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home возобновят работу в Украине уже с апреля 2024 года. Со вчера, 2 апреля, уже заработала онлайн-сеть магазинов.

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Также владелец Inditex ранее сообщал в разговоре с Financial Times, что сначала заработают 20 магазинов, в частности, в торговых центрах Киева. В целом дистрибьюторская группа планирует открытие 50 из более 80 магазинов.

В Inditex отмечали, что будут уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов, поэтому адаптируют финансовые планы к рыночным обстоятельствам.

Что известно о Inditex Inditex – один из крупнейших в мире холдингов по объемам продаж и важнейшим мировым ритейлером. В него входят такие бренды как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие.

Интересно! Inditex один из последних ритейлеров, который возвращается в Украину после более чем двухлетнего перерыва на фоне полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия. После 24 февраля дистрибьюторская группа Inditex отменила операции электронной коммерции и закрыла офлайн и онлайн магазины в Украине.