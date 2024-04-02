Відновлення комерційної діяльності Inditex в Україні

Нагадаємо, що раніше власник Inditex повідомляв, що Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home відновлять роботу в Україні вже з квітня 2024 року. Від вчора, 2 квітня, вже запрацювала онлайн-мережа магазинів.

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Також власник Inditex раніше повідомляв в розмові з Financial Times, що спочатку запрацюють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Загалом дистриб'юторська група планує відкриття 50 із понад 80 магазинів.

В Inditex наголошували, що приділятимуть пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів, тож адаптують фінансові плани до ринкових обставин.

Що відомо про Inditex Inditex – один з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші.

Цікаво! Inditex один з останніх ритейлерів, який повертається в Україну після більш ніж дворічної перерви на тлі повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія. Після 24 лютого дистрибʼюторська група Inditex скасувала операції електронної комерції та закрила офлайн та онлайн магазини в Україні.