Куда пойдут полученные деньги?

Инвестицию от правительства подтвердил финансовый директор Intel Дэвид Зинсер во время конференции для инвесторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Он намекнул, что компания планирует привлекать внешние инвестиции для развития своего foundry-подразделения, который специализируется на производстве микросхем для других компаний.

  • Заметим, что финансовые показатели Intel по итогам II квартала 2025 года оказались лучше, чем ожидалось.
  • Однако беспокойство инвесторов относительно будущего foundry-подразделения привели к падению акций компании на 8%.

Вероятно, появятся возможности для внешних инвесторов в foundry, и это, скорее всего, будет нашим вторым шансом привлечь средства для финансирования роста этого направления,
– отметил Зинсер.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что соглашение с Intel по выкупу акций еще находится на согласовании в Министерстве торговли.

Еще остаются мелкие детали для согласования, процесс продолжается. Это все еще предмет обсуждений,
– заявила Левитт.

Стоит знать! Ранее Intel в корпоративном отчете предупредила, что соглашение с администрацией Трампа может вызвать "негативные реакции" инвесторов, сотрудников, поставщиков и клиентов. Компания предполагает вероятный рост давления со стороны общественности или политиков, а также возможные судебные иски.

Инвестиции США в Intel: что известно?

  • В последние годы Intel переживает трудности. В 2024-м правительство США даже выделило деньги компании на развитие. Министерство торговли направило 7,86 миллиарда долларов на инвестиции в производство в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне,
  • В этом же году Вашингтон рассмотрел возможность приобретения доли производителя чипов. Таким образом правительство решило не только спасти Intel от краха, но и развивать производство микросхем в США.
  • В понедельник, 25 августа, стало известно, что США приобретут около 10% акций Intel за 8,9 миллиардов долларов.. Президент Дональд Трамп назвал сделку "замечательной". По ней компания также должна получить примерно 10 миллиардов долларов на расширение или строительство новых мощностей.