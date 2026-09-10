Что происходит с российским производством икры

По состоянию на начало сентября 2026 года производство красной икры в России сократилось почти втрое: на рынок поступило лишь 2,6 тысячи тонн продукции против 7,6 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года, пишет The Moscow Times.

В Росрыболовстве такое падение объясняют прежде всего сокращением вылова лососевых рыб. На данный момент российские предприятия добыли более 92 тысяч тонн лососевых, хотя в начале прогнозировался значительно более высокий показатель – 227 тысяч тонн:

Результаты можно назвать аномальными,

– отметил основатель сети рыбных магазинов "Курильский берег" Алексей Рудько.

Глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов назвал нынешние объемы вылова лососевых "самыми низкими за всю историю наблюдений".

Несмотря на это, в Росрыболовстве уверяют, что внутреннему рынку не грозит дефицит красной рыбы и икры. Также на данный момент ведомство не рассматривает ограничения на экспорт этой продукции.

Цены уже начали расти

Для производителей и продавцов сокращение предложения уже имеет вполне конкретные последствия. Цены на различные виды лососевой икры начали быстро расти.

По данным аналитического центра Рыбного союза, объединяющего компании "Балтийский берег", "Меридиан", "Русское море" и другие предприятия, по состоянию на 9 сентября цены за год изменились так:

Икра горбуши подорожала на 79% – до 18,6 тысячи рублей за килограмм; Икра нерки – на 93 %, до 17,2 тысячи рублей; Икра кижуча – на 13%, до 18,9 тысячи рублей; Икра кеты – на 36%, до 13,6 тысячи рублей.

Таким образом, компании, работающие с лососевой продукцией, уже сталкиваются одновременно с сокращением сырьевой базы и ростом ее стоимости.

На оптовые цены влияет сразу несколько факторов. Среди них сезонность, объем предложения, логистические расходы, затраты на вылов и переработку, инфляция и текущий спрос.

Бизнесу прогнозируют еще более сложные годы

Проблема может оказаться не разовым провалом сезона. В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области связывают сокращение вылова лососевых с глобальным потеплением и прогнозируют низкие уловы в течение ближайших лет.

Вероятно, мы потеряли такой сегмент промысловой рыбы, как тихоокеанский лосось. Какая-то рыба будет поступать, но, скорее всего, уловы будут совсем небольшими,

– отметил президент ассоциации.

Для рыбопромышленных компаний это означает риск длительного сокращения объемов производства. Если доступного сырья станет меньше, предприятиям придется работать с более дорогостоящими ресурсами, что, в свою очередь, может сказаться на конечной стоимости продукции.

К слову, бизнес России вернулся к показателям 2022 года. Негативная динамика зафиксирована в большинстве отраслей экономики, как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Одновременно бизнес ожидает дальнейшего ускорения инфляции.

Параллельно ухудшается финансовое положение российских компаний. За первое полугодие 2026 года количество юридических лиц, признанных банкротами, выросло на 10,8%, а новых дел о банкротстве стало больше на 20,9%.