Бизнес в России становится все более пессимистичным

Индикатор делового климата, рассчитываемый Центробанком России, в июне опустился до -3,6 пункта против 0,9 пункта в мае. Компании ухудшили оценки как текущей ситуации, так и перспектив развития, пишут в СЗРУ.

Негативная динамика зафиксирована в большинстве отраслей экономики, как в производственном секторе, так и в сфере услуг.

В то же время бизнес ожидает дальнейшего ускорения инфляции. Предприятия прогнозируют дальнейшее подорожание:

логистики;

топлива;

сырья и товаров.

К тому же пессимизм охватил не только бизнес, но и население. Опрос "Левада-центра" показал, что индекс потребительских настроений уже год подряд снижается. В конце июня он опустился ниже 100 пунктов, что свидетельствует о преобладании пессимистических оценок.

Банкротств становится все больше

Параллельно ухудшается финансовое состояние российских компаний. За первое полугодие 2026 года количество юридических лиц, признанных банкротами, выросло на 10,8%, а новых дел о банкротстве стало больше на 20,9%.

Это свидетельствует о нарастании долговых проблем в корпоративном секторе.

Кремль ищет работников, но людей не хватает

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, российские власти заявляют о дефиците рабочей силы.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, в течение ближайших шести лет экономике страны потребуется около трех миллионов рабочих и операторов производства.

В то же время решить эту проблему будет сложно из-за:

рекордно низкого уровня безработицы;

мобилизацию мужчин трудоспособного возраста;

масштабную эмиграцию квалифицированных специалистов.

К слову, малый и средний бизнес в России стремительно теряет финансовую устойчивость. Из-за высоких кредитных ставок, падения прибыли и задержек платежей предприятия все чаще не могут обслуживать свои долги.

По состоянию на 1 мая 2026 года почти 16,7% из около 600 тысяч российских предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих кредиты, уже просрочили платежи. Общий объем проблемной задолженности достиг 8,14 миллиардов долларов и продолжает расти.