Бізнес Росії дедалі песимістичніший

Індикатор ділового клімату, який розраховує Центробанк Росії, у червні опустився до -3,6 пункту проти 0,9 пункту у травні. Компанії погіршили оцінки як поточної ситуації, так і перспектив розвитку, пишуть в СЗРУ.

Негативна динаміка зафіксована у більшості галузей економіки, як у виробничому секторі, так і у сфері послуг.

Одночасно бізнес очікує подальшого прискорення інфляції. Підприємства прогнозують подальше подорожчання:

логістики;

пального;

сировини та товарів.

До того ж, песимізм охопив не лише бізнес, а й населення. Опитування "Левада-центру" показало, що індекс споживчих настроїв уже рік поспіль знижується. Наприкінці червня він опустився нижче 100 пунктів, що свідчить про переважання песимістичних оцінок.

Банкрутств стає дедалі більше

Паралельно погіршується фінансовий стан російських компаній. За перше півріччя 2026 року кількість юридичних осіб, визнаних банкрутами, зросла на 10,8%, а нових справ про банкрутство стало більше на 20,9%.

Це свідчить про наростання боргових проблем у корпоративному секторі.

Кремль шукає працівників, але людей бракує

Попри погіршення економічної ситуації, російська влада заявляє про дефіцит робочої сили.

За словами глави Мінпраці Росії Антона Котякова, протягом найближчих шести років економіці країни знадобиться близько трьох мільйонів робітників та операторів виробництва.

Водночас вирішити проблему буде складно через:

рекордно низьке безробіття;

мобілізацію чоловіків працездатного віку;

масштабну еміграцію кваліфікованих спеціалістів.

До слова, малий і середній бізнес у Росії стрімко втрачає фінансову стійкість. Через високі кредитні ставки, падіння прибутків і затримки платежів підприємства дедалі частіше не можуть обслуговувати свої борги.

Станом на 1 травня 2026 року майже 16,7% із близько 600 тисяч російських підприємств малого та середнього бізнесу, які мають кредити, вже прострочили платежі. Загальний обсяг проблемної заборгованості сягнув 8,14 мільярдів доларів і продовжує збільшуватися.