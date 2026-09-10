Що відбувається з російським виробництвом ікри

На початок вересня 2026 року виробництво червоної ікри в Росії впало майже втричі: на ринок надійшло лише 2,6 тисячі тонн продукції проти 7,6 тисячі тонн за аналогічний період минулого року, пише The Moscow Times.

У Росриболовлі пояснюють таке падіння передусім скороченням вилову лососевих риб. Наразі російські підприємства видобули понад 92 тисячі тонн лососевих, хоча на початку прогнозувався значно вищий показник – 227 тисяч тонн:

Результати можна назвати аномальними,

– зазначив засновник мережі рибних магазинів "Курильський берег" Олексій Рудько.

Глава Асоціації рибогосподарських підприємств Примор'я Георгій Мартинов назвав нинішні обсяги вилову лососевих "найнижчими за всю історію спостережень".

Попри це, у Росриболовлі запевняють, що внутрішньому ринку не загрожує дефіцит червоної риби та ікри. Також наразі відомство не розглядає обмеження на експорт цієї продукції.

Ціни вже почали зростати

Для виробників та продавців скорочення пропозиції вже має цілком конкретні наслідки. Ціни на різні види лососевої ікри почали швидко зростати.

За даними аналітичного центру Рибного союзу, який об'єднує компанії "Балтійський берег", "Меридіан", "Російське море" та інші підприємства, станом на 9 вересня ціни за рік змінилися так:

Ікра горбуші подорожчала на 79% – до 18,6 тисячі рублів за кілограм; Ікра нерки – на 93%, до 17,2 тисячі рублів; Ікра кіжуча – на 13%, до 18,9 тисячі рублів; Ікра кети – на 36%, до 13,6 тисячі рублів.

Таким чином, компанії, які працюють із лососевою продукцією, вже мають справу одночасно зі скороченням сировинної бази та зростанням її вартості.

На оптові ціни впливає одразу кілька факторів. Серед них сезонність, обсяг пропозиції, логістичні витрати, витрати на вилов і переробку, інфляція та поточний попит.

Бізнесу прогнозують ще складніші роки

Проблема може виявитися не разовим провалом сезону. В Асоціації рибопромислових підприємств Сахалінської області пов'язують скорочення вилову лососевих із глобальним потеплінням і прогнозують низькі улови протягом найближчих років.

Ймовірно, ми втратили такий сегмент промислової риби як тихоокеанський лосось. Якась риба приходитиме, але, швидше за все, улови будуть зовсім невеликими,

– зазначив президент асоціації.

Для рибопромислових компаній це означає ризик тривалого скорочення обсягів виробництва. Якщо доступної сировини стане менше, підприємствам доведеться працювати з дорожчими ресурсами, що своєю чергою може позначатися на кінцевій вартості продукції.

До слова, бізнес Росії повернувся до показників 2022 року. Негативна динаміка зафіксована у більшості галузей економіки, як у виробничому секторі, так і у сфері послуг. Одночасно бізнес очікує подальшого прискорення інфляції.

Паралельно погіршується фінансовий стан російських компаній. За перше півріччя 2026 року кількість юридичних осіб, визнаних банкрутами, зросла на 10,8%, а нових справ про банкрутство стало більше на 20,9%.