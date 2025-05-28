Как планирует отказывать Кремль

РосСМИ сообщают, что Госдума может принять соответствующий законопроект уже в июне, передает 24 Канал.

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Документ, согласован с Минфином России, предусматривает, что возможность обратного выкупа активов иностранным бизнесом будет зависеть от разрешения правительства или нового владельца.

Среди причин для отказа:

происхождение компании из так называемых "недружественных стран",

низкая предложенная стоимость,

или же превышение двухлетнего срока с момента продажи.

Важно. В случае отказа правительство может установить компенсацию. Однако если компания перед выходом с рынка не выполнила своих обязательств, ее размер могут уменьшить через суд.

Путин сам будет решать

Особенно жесткие ограничения предусмотрены для бизнесов в стратегических отраслях, например оборона или финансовая система – их возвращение будет возможно только с личного разрешения президента России.

По подсчетам Ассоциации юристов России, по меньшей мере 18 иностранных компаний могут окончательно потерять контроль над своими активами. Это, в частности, касается таких гигантов, как Renault и McDonald's, которые оставили за собой право выкупа после выхода из России.