Як планує відмовляти Кремль

РосЗМІ повідомляють, що Держдума може ухвалити відповідний законопроєкт вже в червні, передає 24 Канал.

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Документ, погоджений із Мінфіном Росії, передбачає, що можливість зворотного викупу активів іноземним бізнесом буде залежати від дозволу уряду або нового власника.

Серед причин для відмови:

походження компанії з так званих "недружніх країн",

низька запропонована вартість,

або ж перевищення дворічного терміну з моменту продажу.

Важливо. У разі відмови уряд може встановити компенсацію. Проте якщо компанія перед виходом із ринку не виконала своїх зобов'язань, її розмір можуть зменшити через суд.

Путін сам вирішуватиме

Особливо жорсткі обмеження передбачені для бізнесів у стратегічних галузях, як-от оборона чи фінансова система – їхнє повернення буде можливе лише з особистого дозволу президента Росії.

За підрахунками Асоціації юристів Росії, щонайменше 18 іноземних компаній можуть остаточно втратити контроль над своїми активами. Це, зокрема, стосується таких гігантів, як Renault та McDonald’s, які залишили за собою право викупу після виходу з Росії.