Кого не смогут мобилизовать

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив сообщил, что для обеспечения военных нужд можно забронировать 1,2 миллиона граждан. Ориентировочно 800 тысяч человек уже имеют бронь.

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Соответственно, еще есть запас для бронирования около 400 тысячи граждан. Оставить на рабочих месяцах могут работников критически важных для государства предприятий. Количество забронированных зависит от деятельности организации:

50% от всех военнообязанных рабочих могут забронировать компании, которые являются критически важными для экономики страны;

Обратите внимание! Такие предприятия должны обязательно подпадать под требования указанные в Постановлении №76

100% – компании, которые являются критически важными для военного сектора, то есть организации, обеспечивающие украинское войско, топливо-энергетический сектор, оборонно-промышленный комплекс.

Обратите внимание! Забронировать военнообязанных можно онлайн через Дию.