Кого не зможуть мобілізувати

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що для забезпечення військових потреб можна забронювати 1,2 мільйона громадян. Орієнтовно 800 тисяч осіб уже мають бронь.

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Відповідно, ще є запас для бронювання близько 400 тисячі громадян. Залишити на робочих місяцях можуть робітників критично важливих для держави підприємств. Кількість заброньованих залежить від діяльності організації:

50% від усіх військовозобов'язаних робітників можуть забронювати компанії, які є критично важливими для економіки країни;

Зверніть увагу! Такі підприємства мають обов'язково підпадати під вимоги вказані у Постанові №76

100% – компанії, які є критично важливими для військового сектору, тобто організації, що забезпечують українське військо, паливо-енергетичний сектор, оборонно-промисловий комплекс.

Зауважте! Забронювати військовозобов'язаних можна онлайн через Дію.