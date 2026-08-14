Когда магазин может вновь открыться

Магазин LC Waikiki не работает с 6 августа. Причиной стала ситуация с безопасностью в регионе и значительное количество воздушных тревог, сообщили в ТРЦ "Киев".

Точную дату возобновления работы пока не называют. В ТРЦ отметили, что магазин сможет возобновить работу после улучшения ситуации с безопасностью.

В самой сети также подтвердили, что магазин в Сумах временно не будет работать до улучшения ситуации. При этом ТРЦ "Киев" продолжает работать в обычном режиме.

Что будет с возвратом товаров LC Waikiki

Закрытие магазина не означает, что покупатели лишились возможности вернуть приобретенные вещи. В ТРЦ напомнили, что вернуть товар LC Waikiki можно в любом другом магазине сети на территории Украины.

Магазин в Сумах работал с 2020 года и был единственной точкой LC Waikiki в городе.

К слову, еще некоторые большие ритейлеры постепенно уходят из украинских городов. Например, испанский ритейл-гигант Inditex, которому принадлежат Zara, Bershka и другие популярные бренды, окончательно поставил точку в истории своего присутствия в Днепре.

Главная причина такого решения – ситуация с безопасностью. Из-за этого компания также уволила свои площади в Одессе и харьковском ТРЦ "Дафи". Таким образом, Zara ушла с рынка в Днепре.