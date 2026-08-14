Коли магазин може знову відкритися

Магазин LC Waikiki не працює з 6 серпня. Причиною стала безпекова ситуація в регіоні та значна кількість повітряних тривог, повідомили у ТРЦ "Київ".

Точну дату відновлення роботи поки не називають. У ТРЦ зазначили, що магазин зможе повернутися до роботи після покращення безпекової ситуації.

У самій мережі також підтвердили, що магазин у Сумах тимчасово не працюватиме до покращення ситуації. При цьому ТРЦ "Київ" продовжує працювати у звичному режимі.

Що буде з поверненням товарів LC Waikiki

Закриття магазину не означає, що покупці втратили можливість повернути придбані речі. У ТРЦ нагадали, що повернути товар LC Waikiki можна в будь-якому іншому магазині мережі на території України.

Магазин у Сумах працював із 2020 року та був єдиною точкою LC Waikiki в місті.

До слова, ще деякі великі ритейлери поступово залишають українські міста. До прикладу, іспанський ритейл-гігант Inditex, якому належать Zara, Bershka та інші популярні бренди, остаточно поставив крапку в історії своєї присутності у Дніпрі.

Головна причина такого рішення – безпекова ситуація. Через це компанія також звільнила свої площі в Одесі та харківському ТРЦ "Дафі". Таким чином Zara пішла з ринку в Дніпрі.