Коли магазин може знову відкритися
Магазин LC Waikiki не працює з 6 серпня. Причиною стала безпекова ситуація в регіоні та значна кількість повітряних тривог, повідомили у ТРЦ "Київ".
Точну дату відновлення роботи поки не називають. У ТРЦ зазначили, що магазин зможе повернутися до роботи після покращення безпекової ситуації.
У самій мережі також підтвердили, що магазин у Сумах тимчасово не працюватиме до покращення ситуації. При цьому ТРЦ "Київ" продовжує працювати у звичному режимі.
Що буде з поверненням товарів LC Waikiki
Закриття магазину не означає, що покупці втратили можливість повернути придбані речі. У ТРЦ нагадали, що повернути товар LC Waikiki можна в будь-якому іншому магазині мережі на території України.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Магазин у Сумах працював із 2020 року та був єдиною точкою LC Waikiki в місті.
До слова, ще деякі великі ритейлери поступово залишають українські міста. До прикладу, іспанський ритейл-гігант Inditex, якому належать Zara, Bershka та інші популярні бренди, остаточно поставив крапку в історії своєї присутності у Дніпрі.
Головна причина такого рішення – безпекова ситуація. Через це компанія також звільнила свої площі в Одесі та харківському ТРЦ "Дафі". Таким чином Zara пішла з ринку в Дніпрі.