Илон Маск имел в виду компанию X, которая раньше была известна как Twitter. Бизнесмен приобрел социальную сеть в прошлом году за 44 миллиарда долларов.

Обратите внимание Спасти Украину от отключений: энергокомпании получили поддержку на сотни миллионов

Маск о будущем X

Американский миллиардер заявил, что в современном мире нет "хороших социальных сетей". По его словам, компания может потерпеть неудачу, как многие предполагали. Маск добавил, что команда готова сделать все, чтобы создать хотя бы одну из упомянутых выше соцсетей.

Заявление Илона Маска появилось после новой волны критики. Все потому, что бизнесмен сообщил, что удалит функцию блокировки на платформе

Что известно о капитале Илона Маска: