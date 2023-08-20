Ілон Маск мав на увазі компанію X, яка раніше була відома як Twitter. Бізнесмен придбав соціальну мережу минулого року за 44 мільярди доларів.
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Маск про майбутнє X
Американський мільярдер заявив, що у сучасному світі немає "хороших соціальних мереж". За його словами, компанія може зазнати невдачі, як багато хто передбачав. Маск додав, що команда готова зробити усе, аби створити хоча б одну з вище згаданих соцмереж.
Заява Ілона Маска з'явилася після нової хвилі критики. Усе через те, що бізнесмен повідомив, що видалить функцію блокування на платформі
Що відомо про капітал Ілона Маска:
- На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал бізнесмена 218,6 мільярда доларів;
- Він є лідером рейтингу найзаможніших людей у світі;
- Маск став першою людиною у світі, статки якою перетинали позначку у 300 мільярдів доларів.