Ілон Маск мав на увазі компанію X, яка раніше була відома як Twitter. Бізнесмен придбав соціальну мережу минулого року за 44 мільярди доларів.

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Маск про майбутнє X

Американський мільярдер заявив, що у сучасному світі немає "хороших соціальних мереж". За його словами, компанія може зазнати невдачі, як багато хто передбачав. Маск додав, що команда готова зробити усе, аби створити хоча б одну з вище згаданих соцмереж.

Заява Ілона Маска з'явилася після нової хвилі критики. Усе через те, що бізнесмен повідомив, що видалить функцію блокування на платформі

Що відомо про капітал Ілона Маска: