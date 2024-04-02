Космические убытки медиабизнеса Трампа

Компания Trump Media & Technology Group занимается всеми медиаактивами Дональда Трампа, который снова мечтает о президентском кресле в США. И пока гонка кандидатов в самом разгаре, дела компании идут не лучшим образом.

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Прошел только первый квартал 2024 года, а Trump Media & Technology Group уже потеряла более 58 миллионов долларов. За весь прошлый год компании удалось заработать лишь 4,1 миллиона долларов, хотя в 2022 году показатель составлял более 50 миллионов долларов.

Интересно, что даже несмотря на это цена медиабизнеса Трампа практически не падает. Цена бизнеса составляет около 75 миллиардов долларов.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подтвердила, что Трамп имеет 57% акций этой компании. Если бы он захотел их продать прямо сейчас, то мог бы получить 4,25 миллиарда долларов. Однако этого сделать он не может, чтобы улучшить свое финансовое положение, поэтому вынужден торговать другими вещами.

Сейчас Трамп проходит фигурантом 4 уголовных и многих административных преследований. Уже 15 апреля должен начаться процесс по подделке бизнес отчетности, чтобы скрыть платеж для порнозвезды в обмен на ее молчание.

Также экс-президент США должен внести 175 миллионов долларов залога за то, что завысил свое состояние в финансовых отчетах, которые он предоставлял для банков.