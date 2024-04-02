Космічні збитки медіабізнесу Трампа

Компанія Trump Media & Technology Group займається усіма медіаактивами Дональда Трампа, який знову мріє про президентське крісло у США. І поки гонка кандидатів у самому розпалі, справи компанії йдуть не найкращим чином.

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Минув лише перший квартал 2024 року, а Trump Media & Technology Group вже втратила понад 58 мільйонів доларів. За весь минулий рік компанії вдалося заробити лише 4,1 мільйона доларів, хоча у 2022 році показник складав понад 50 мільйонів доларів.

Цікаво, шо навіть попри це ціна медіабізнесу Трампа практично не падає. Ціна цього бізнесу складає близько 75 мільярдів доларів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Комісія з цінних паперів і бірж США підтвердила, що Трамп має 57% акцій цієї компанії. Якби він захотів їх продати просто зараз, то міг би отримати 4,25 мільярда доларів. Однак цього зробити він не може, аби покращити своє фінансове становище, тому змушений торгувати іншими речами.

Зараз Трамп проходить фігурантом 4 кримінальних та багатьох адміністративних переслідувань. Вже 15 квітня має розпочатися процес щодо підробки бізнес звітності, аби приховати платіж для порнозірки в обмін на її мовчання.

Також експрезидент США повинен внести 175 мільйонів доларів застави за те, що завищив свій статок у фінансових звітах, які він надавав для банків.