Что известно об атаке на "Мираторг" в России

Попадание произошло в Климовском районе Брянской области, один из объектов "Мираторга" получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в компании.

В результате атаки:

повреждены производственные корпуса;

возник пожар;

компания оценивает ущерб как "существенный".

Между тем на другом объекте агрохолдинга во время атаки БПЛА осколочное ранение получил сотрудник охраны. Кроме того, на свиноводческом комплексе во время атаки был поврежден кормовоз, который находился на разгрузке. Транспортное средство получило повреждения и не может передвигаться, однако водитель не пострадал.

К слову, это не первый удар по предприятиям агрохолдинга за последние дни. 21 июля объекты "Мираторга" в Брянской области также подверглись атаке украинских дронов. Тогда сообщалось о повреждении нескольких производственных корпусов и уничтожении двух грузовых автомобилей.

Что известно о "Мираторге"

"Мираторг" – один из крупнейших производителей мяса в России. Компания специализируется на производстве свинины и говядины.

По данным самой компании, ежедневно предприятия холдинга производят около 30 тонн продукции, которую поставляют по всей территории России.

Агрохолдинг принадлежит братьям Александру и Виктору Линникам. Российские СМИ связывают их с семьей супруги экс-президента России Дмитрия Медведева.

Как Украина проводит атаки против российских компаний

В ночь на 22 июля украинские дроны также провели атаку на логистические комплексы Wildberries. После атаки Wildberries сообщила о временной приостановке работы обоих складов. Компания также разрешила продавцам отменить уже запланированные поставки и перенаправить товары в другие логистические центры сети.

Известно, что в Краснодаре пострадали три человека, которых госпитализировали, а в Невинномиске травмы получили пять человек, однако медицинская помощь в больнице им не понадобилась.

В результате предыдущей атаки, по оценкам экспертов, компания потеряла 6,5–9% своих складских мощностей, а общие убытки составили около 2,3 миллиарда долларов.

По данным российского Forbes, наибольшие потери связаны с восстановлением складов и уничтоженными товарами. Общий размер убытков может даже превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за 2025 год, которая составила 175 миллиардов рублей.