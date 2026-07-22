Що відомо про атаку на "Міраторг" в Росії

Влучання відбулося в Климівському районі Брянської області, один із об'єктів "Міраторгу" зазнав серйозних пошкоджень. Про це повідомили в компанії.

Унаслідок атаки:

пошкоджено виробничі корпуси;

виникло загоряння;

компанія оцінює збитки як "суттєві".

Тим часом на іншому об'єкті агрохолдингу під час атаки БпЛА осколкове поранення отримав співробітник охорони. Крім того, на свинарському комплексі під час атаки було пошкоджено кормовоз, який перебував на розвантаженні. Транспортний засіб отримав пошкодження та не може пересуватися, однак водій не постраждав.

До слова, це не перший удар по підприємствах агрохолдингу за останні дні. 21 липня об'єкти "Міраторгу" у Брянській області також зазнали атаки українських дронів. Тоді повідомлялося про пошкодження кількох виробничих корпусів та знищення двох вантажних автомобілів.

Що відомо про "Міраторг"

"Міраторг" – один із найбільших виробників м’яса в Росії. Компанія спеціалізується на виробництві свинини та яловичини.

За даними самої компанії, щодня підприємства холдингу виробляють близько 30 тонн продукції, яку постачають по всій території Росії.

Агрохолдинг належить братам Олександру та Віктору Ліннікам. Російські ЗМІ пов’язують їх із родиною дружини експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

Як Україна атакує російські компанії

У ніч на 22 липня українські дрони також атакували логістичні комплекси Wildberries. Після атаки Wildberries повідомила про тимчасове призупинення роботи обох складів. Компанія також дозволила продавцям скасувати вже заплановані поставки й перенаправити товари до інших логістичних центрів мережі.

Відомо, що у Краснодарі постраждали троє людей, яких госпіталізували, а у Невинномиську травмувалися п'ятеро людей, однак медична допомога в лікарні їм не знадобилася.

Від попередньої атаки, за оцінками експертів, компанія втратила 6,5 – 9% своїх складських потужностей, а загальні збитки сягнули близько 2,3 мільярда доларів.

За даними російського Forbes, найбільші втрати пов'язані з відновленням складів і знищеними товарами. Загальний розмір збитків може навіть перевищити чистий прибуток об'єднаної компанії Wildberries & Russ за 2025 рік, який становив 175 мільярдів рублів.