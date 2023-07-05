На рынке энергетических напитков происходит большое слияние. Monster заявил о планах приобрести своего обанкротившегося конкурента, что позволит ему осуществить значительное расширение.

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Какая сумма сделки и какие ее условия

Сообщается, что Monster придется заплатить за Bang Energy 362 миллиона долларов. Федеральный антимонопольный регулятор разрешил провести это соглашение, ведь не нашел причин принять противоположное решение.

Ранее Bang Energy начал процесс банкротства. Если покупка произойдет, то его автоматически остановят.

Интересно, что банкротству Bang Energy предшествовал судебный процесс против Monster. Они обвинили компанию в ложной рекламе против себя и его основателя.

Суд встал на сторону Monster и присудил ему выплату на сумму 293 миллиона долларов.