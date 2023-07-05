На ринку енергетичних напоїв відбувається велике злиття. Monster заявив про плани придбати свого збанкрутілого конкурента, що дозволить йому здійснити значне розширення.

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Яка сума угоди та які її умови

Повідомляється, що Monster доведеться заплатити за Bang Energy 362 мільйони доларів. Федеральний антимонопольний регулятор дозволив провести цю угоду, адже не знайшов причин прийняти протилежне рішення.

Раніше Bang Energy почав процес банкрутства. Якщо купівля таки відбудеться, то його автоматично зупинять.

Цікаво, що банкрутству Bang Energy передував судовий процес саме проти Monster. Ті звинуватили компанію у неправдивій рекламі проти себе та його засновника.

Суд став на сторону Monster та присудив йому виплату на суму 293 мільйони доларів.