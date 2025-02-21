Символическая цена в 1 гривну устанавливается для объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, сообщает пресс-служба ФГИ, информирует 24 Канал.

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"За право собственности на объект боролись 12 участников, что повлекло повышение стоимости от стартовой 1 гривны до почти 1 миллиона гривен", – говорится в сообщении ФГИУ.

Кроме того, покупатель должен уплатить НДС в размере почти 200 тысяч гривен, что делает общий экономический эффект сделки примерно 1,2 миллионов гривен.

Что известно о лоте

Здание выставили на торги по механизму приватизации "гривневок", что применяется во время военного положения. К этой категории относятся объекты, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, и их продают за символическую 1 гривну. Из-за конкуренции на рынке такие активы получают рыночную стоимость уже во время торгов.

Перспективы для инвестора

После полной уплаты суммы с учетом НДС победитель аукциона получит право собственности на объект в Знаменке. Здание расположено в выгодном месте, рядом с:

отделением банка;

автомобильной дорогой Т1211;

туристической достопримечательностью.

Справочно. Фонд госимущества впервые испытал механизм аукционов со стартовой ценой 1 гривна в сентябре 2023 года, что дало положительный результат. Такой подход помогает эффективно распределять государственные активы и привлекать бизнес к инвестированию даже в сложных экономических условиях.