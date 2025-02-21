Символічна ціна в 1 гривню встановлюється для об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, повідомляє пресслужба ФДМ, інформує 24 Канал.

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"За право власності на об'єкт боролися 12 учасників, що спричинило підвищення вартості від стартової 1 гривні до майже 1 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні ФДМУ.

Окрім того, покупець повинен сплатити ПДВ у розмірі майже 200 тисяч гривень, що робить загальний економічний ефект угоди приблизно 1,2 мільйонів гривень.

Що відомо про лот

Будівлю виставили на торги за механізмом приватизації "гривнівок", що застосовується під час воєнного стану. До цієї категорії належать об'єкти, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, і їх продають за символічну 1 гривню. Через конкуренцію на ринку такі активи отримують ринкову вартість уже під час торгів.

Перспективи для інвестора

Після повної сплати суми з урахуванням ПДВ переможець аукціону отримає право власності на об'єкт у Знам'янці. Будівля розташована у вигідному місці, поруч із:

відділенням банку;

автомобільною дорогою Т1211;

туристичною пам'яткою.

Довідково. Фонд держмайна вперше випробував механізм аукціонів зі стартовою ціною 1 гривня у вересні 2023 року, що дало позитивний результат. Такий підхід допомагає ефективно розподіляти державні активи та залучати бізнес до інвестування навіть у складних економічних умовах.