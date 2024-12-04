Как украинцы будут платить налоги в 2025 году

Основным в законе является повышение военного сбора, пишет 24 канал со ссылкой на Проект Закона.

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В частности правительство повысило военный сбор, который ранее составлял 1,5%. Тогда как по состоянию на сейчас его увеличили до 5%.

Поэтому отныне с зарплаты украинцев будет удерживаться не 19,5%, а 23%. То есть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%. Поэтому в сумме это равно уже 23%, а не 19,5, как было раньше.

Как будут платить налоги ФЛП в 2025 году

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения 1, 2 и 4 групп должны ежемесячно платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Могут ли ФЛП не платить военный сбор ФЛП на 1, 2 и 4 группе должны обязательно платить военный сбор. Даже если они не осуществляют предпринимательскую деятельность и не получают доход или прибыль.

Так налоговая автоматически будет начислять налог на двадцатое число каждого месяца. Но если эта дата приходится на выходные, нужно заплатить до их наступления, то есть 18 или 19 числа.

Плательщики единого налога 3 группы и юридические будут платить военный сбор поквартально.

Обратите внимание! В частности если 1, 2 и 4 группа платят фиксированную сумму, то ФЛП третьей группы и юридические лица должны платить 1% от своих доходов.