Як українці платитимуть податки у 2025 році

Основним у законі є підвищення військового збору, пише 24 канал з посиланням на Проєкт Закону.

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Зокрема уряд підвищив військовий збір, який раніше становив 1,5%. Тоді як станом на зараз його збільшили до 5%.

Тому відтепер із зарплати українців утримуватиметься не 19,5%, а 23%. Тобто податок на доходи фізичних Осіб (ПДФО) складає 18%. Тому у сумі це дорівнює вже 23%, а не 19,5, як було раніше.

Як платитимуть податки ФОП у 2025 році

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування 1, 2 та 4 груп мають щомісячно сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня звітного року.

Чи можуть ФОПи не сплачувати військовий збір ФОПи на 1, 2 та 4 групі мають обов'язково платити військовий збір. Навіть якщо вони не здійснюють підприємницьку діяльність і не отримують дохід чи прибуток.

Так податкова автоматичне нараховуватиме податок на двадцяте число кожного місяця. Але якщо ця дата припадає на вихідні, потрібно заплатити до їх настання, тобто 18 або 19 числа.

Платники єдиного податку 3 групи та юридичні сплачуватимуть військовий збір поквартально.

Зверніть увагу! Зокрема якщо 1, 2 та 4 група сплачують фіксовану суму, то ФОПи третьої групи та юридичні особи повинні сплачувати 1% від своїх доходів.