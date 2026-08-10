У Temu и AliExpress есть преимущества: почему украинский бизнес недоволен

Ритейлеры требуют поддержать законопроекты №15112-д и №15460, цель которых – "прекратить дискриминацию украинского бизнеса" в отношении налогообложения посылок, заявили в RAU.

Местный бизнес платит НДС, создает рабочие места, содержит магазины и склады, инвестирует в логистику, обеспечивает гарантийное обслуживание и несет ответственность перед потребителями в соответствии с украинским законодательством.

В то же время товар, который человек заказывает на иностранном маркетплейсе, может попасть в Украину без НДС, если его стоимость не превышает 150 евро. По мнению ритейлеров, налоговое преимущество возникает не из-за более эффективной работы иностранных компаний, а из-за различий в правилах налогообложения.

Масштаб проблемы иллюстрируют данные Министерства финансов Украины:

В 2025 году стоимость товаров в международных отправлениях, которые не облагались налогом, составила 92,9 миллиарда гривен. Это более 56% от общей стоимости таких отправлений.

По оценкам, только в прошлом году государственный бюджет из-за этого недополучил как минимум 18,6 миллиарда.

Если тенденция сохранится, в 2026 году потенциальные потери могут составить еще около 27 миллиардов гривен.

Проблема, на которую обращают внимание ритейлеры, касается не только налогов. Действующая система, по их мнению, также создает возможности для злоупотреблений. В частности, коммерческие партии товаров могут искусственно разделяться на большое количество отдельных посылок, а стоимость продукции – занижаться.

В результате товары попадают в Украину без надлежащего налогового и таможенного обложения, после чего могут реализовываться на внутреннем рынке.

Принципиально важно, что обязанность по начислению и уплате НДС возлагается на электронные платформы или их уполномоченных представителей на этапе продажи товара. НДС должен автоматически включаться в цену при оформлении заказа, а обмен необходимыми данными между платформами, перевозчиками, налоговыми и таможенными органами должен осуществляться в электронной форме,

– сообщили в Ассоциации.

Что предлагается изменить

Законопроект №15112-д предусматривает изменения в Налоговый кодекс относительно обложения НДС операций электронной торговли.

Другой законопроект – № 15460 – призван урегулировать таможенные процедуры для товаров, поступающих в Украину международными почтовыми и экспресс-отправлениями.

Означает ли это налог на каждую посылку? Не совсем. Инициаторы изменений подчеркивают, что речь идет именно о коммерческих покупках, а не об обычных частных отправлениях. Освобождение от налога для действительно некоммерческих посылок между физическими лицами в пределах установленного законодательством лимита предлагается сохранить.

То есть главная цель – не усложнить получение посылок украинцами, а создать одинаковые правила для украинских компаний и иностранных платформ, которые продают товары на украинском рынке.

Ассоциация ритейлеров Украины призвала парламент:

незамедлительно рассмотреть законопроекты №15112-д и №15460;

отменить освобождение от НДС для коммерческих товаров в международных отправлениях;

возложить уплату НДС на иностранные маркетплейсы или их представителей;

создать автоматизированный обмен информацией между платформами, перевозчиками, ГПСУ и таможней;

усилить контроль за дроблением коммерческих партий;

ввести механизмы противодействия занижению стоимости товаров;

заранее определить четкую дату вступления в силу новых правил.

Если предложенные изменения будут приняты, цена части товаров с Temu, AliExpress и других иностранных маркетплейсов может вырасти на сумму НДС. При этом покупателю не обязательно придется самостоятельно оформлять дополнительные таможенные документы или уплачивать налог в почтовом отделении.

Как китайские маркетплейсы наносят ущерб Украине

Китайские онлайн-платформы Temu и AliExpress активно выходят на украинский рынок, что приводит к потере миллиардов гривен НДС и затрудняет конкуренцию для местного бизнеса.

Объемы таких покупок уже огромны: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет – более чем на 50% каждый год.

В результате бюджет теряет около 34 миллиардов гривен НДС. Эти деньги фактически "уходят" на развитие зарубежных платформ вместо того, чтобы оставаться внутри страны.