Какие ФЛП могут брать отпуск

Налоговый отпуск могут брать ФЛП 1 и 2 групп плательщиков единого налога. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Важным условием для этого является отсутствие у предпринимателя наемных работников. Только в этом случае он может иметь право на налоговый отпуск. Он предусматривает освобождение от уплаты единого налога на один календарный месяц в году.

В ГПСУ подчеркивают, что налоговый отпуск предоставляется исключительно за полный календарный месяц: с первого по последнее число. Если же ФЛП укажет неполный месяц, освобождение не будет применяться, а налог придется уплатить.

Предприниматели могут воспользоваться не более чем одним налоговым отпуском в год. На время его действия ФЛП освобождается также от уплаты военного сбора.

Чтобы получить налоговый отпуск, ФЛП должен подать заявление в контролирующий орган в произвольной форме. Налоговики рекомендуют подавать его до начала отпуска.

Кто не может взять налоговый отпуск

Право на налоговый отпуск не предусмотрено для плательщиков единого налога 3-й и 4-й групп. Что касается ФЛП 1-й и 2-й групп, имеющих наемных работников, оснований для освобождения нет, поскольку их деятельность считается продолжающейся.

Отпуск от налогов возможен только при условии фактического отсутствия хозяйственной деятельности в этот период. Если же в это время был доход или поставлялись товары или услуги, налоговые обязательства ФЛП должны быть начислены в полном объеме.

Напомним, что с 1 августа в Украине начнут действовать обновленные правила подачи ФЛП налоговой отчетности. Для этого утвердили новые формы налогового расчета по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу.