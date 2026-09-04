Когда уплачивается НДФЛ с заработной платы

С официального заработка в Украине обязательно удерживается не только налог на доходы физических лиц, но и военный сбор, указывает Государственная налоговая служба. В сентябре 2026 года ставки следующие:

НДФЛ составляет 18% от суммы заработной платы;

а вот военный сбор – 5%.

Обратите внимание! Уплата налога на доходы физических лиц является обязательным требованием при начислении заработной платы.

Размер налоговых отчислений с минимальной выплаты

Для работников с минимальным окладом в 8 647 гривен сумма НДФЛ по ставке 18% составляет 1 556 гривен. В то же время военный сбор равен – 432 гривнам.

В целом совокупные налоговые удержания с минимальной зарплаты – 1 988 гривен. В результате работнику выплачивают "на руки" 6 659 гривен.

К слову, в ближайшее время минимальная зарплата в Украине расти не будет. Нынешнее значение, в частности, зафиксировано в бюджете на 2026 год.

А вот в 2027 году повышение минималки может состояться. Насколько именно вырастет минимальная зарплата, точно неизвестно, называются разные цифры. Сначала ожидалось, что минимальная зарплата достигнет 9 374 гривен, а уже позже Минфин прогнозировал 9 546 гривен.