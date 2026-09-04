Коли сплачують ПДФО з зарплати

З офіційного заробітку в Україні обов'язково утримується не тільки податок на доходи фізичних осіб, а й – військовий збір, вказує Державна податкова служба. У вересні 2026 року ставки такі:

ПДФО становить – 18% від суми заробітної плати;

а от військовий збір – 5%.

Зверніть увагу! Сплата податку на доходи фізичних осіб є обов'язковою вимогою при нарахуванні заробітної плати.

Розмір податкових відрахувань із мінімальної виплати

Для працівників із мінімальним окладом у 8 647 гривень сума ПДФО за ставкою 18% становить 1 556 гривень. Водночас військовий збір дорівнює – 432 гривні.

Загалом сукупні податкові утримання з мінімалки складають 1 988 гривень. У результаті працівнику виплачують "чистими" 6 659 гривень.

До слова, найближчим часом мінімальна зарплата в Україні зростати не буде. Теперішнє значення, зокрема, зафіксовано у бюджеті на 2026 рік.

А от у 2027 підвищення мінімалки може відбутись. Те, як зросте мінімальна зарплата, точно невідомо, називаються різні цифри. Спочатку очікувалось, що мінімалка сягне – 9 374 гривень, а уже згодом Мінфін спрогнозував – 9 546 гривень.