Что изменилось

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, нововведения позволяют критически важным предприятиям увеличить количество работников, которые могут быть забронированы, передает 24 Канал.

Смотрите также Продлят ли дедлайн для ВВК после 5 июня: нардеп очертил позицию Рады и военных

Теперь в общее количество военнообязанных на предприятии зачисляются также работники, мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Заметьте. Ранее учитывали только тех, кто находится на воинском учете и еще не мобилизован. Это означает, что лимит бронирования растет, ведь базируется на новом общем количестве военнообязанных.

Например, если было 80 таких работников, бронировали 40. Если добавилось 20 мобилизованных (которые официально трудоустроены), общее количество возрастает до 100 – и теперь можно забронировать уже 50.

В то же время есть и новое ограничение

Работников, которые уже имеют бронирование в другой компании, теперь не засчитывают в общий расчет для текущего предприятия.

В Минцифры отметили, что изменения имеют целью сделать механизм бронирования более гибким и более справедливым, с учетом реального состава кадров на предприятиях, которые обеспечивают функционирование критической инфраструктуры или обороноспособности страны.