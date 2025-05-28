Що змінилося

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, нововведення дозволяють критично важливим підприємствам збільшити кількість працівників, які можуть бути заброньовані, передає 24 Канал.

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Тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховуються також працівники, мобілізовані після 18 травня 2024 року.

Зауважте. Раніше враховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку й ще не мобілізований. Це означає, що ліміт бронювання зростає, адже базується на новій загальній кількості військовозобов’язаних.

Наприклад, якщо було 80 таких працівників, бронювали 40. Якщо додалося 20 мобілізованих (які офіційно працевлаштовані), загальна кількість зростає до 100 – і тепер можна забронювати вже 50.

Водночас є і нове обмеження

Працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії, тепер не зараховують до загального розрахунку для поточного підприємства.

У Мінцифри зазначили, що зміни мають на меті зробити механізм бронювання гнучкішим і більш справедливим, з урахуванням реального складу кадрів на підприємствах, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури чи обороноздатності країни.