На Полтавщине появится новый молокозавод?

Об этом БизнесЦензору рассказал Валентин Запорощук, основатель и президент группы компаний Pravio (бренды Pravio, MamaMilla, Milada, Ичня), которая в феврале 2025 года приобрела имущественный комплекс завода через аукцион в системе Prozorro.Продажи за 44,03 миллионов гривен, передает 24 Канал.

Эта продукция сегодня востребована на рынке ЕС. Планируем построить завод с мощностью переработки до 1000 тонн молока в сутки. Инвестиции – около 180 миллионов евро, преимущественно за счет европейских банков. К проекту присоединяются наши партнеры из Европы,

– отметил Запорощук.

Обанкротившийся "Гадячсыр" получил новую жизнь?

Сейчас на территории бывшего предприятия продолжается аудит. "Гадячсыр" не работал почти 5 лет, поэтому нужна полная техническая оценка. В то же время инвестор отмечает привлекательность региона для молочного производства.

"Полтавщина среди лидеров по объемам производства молока в Украине. Здесь много мощных фермерских хозяйств. Ранее завод перерабатывал более 2000 тонн молока в сутки. Сейчас эти объемы ушли на другие предприятия, и мы верим, что с появлением нового проекта фермеры вернутся", – добавил президент Pravio.

Справка. ООО "Провиант" основано в 2003 году в Чернигове, специализируется на переработке молока, производстве масла и сыра, оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Запорощук приобрел "Провиант" в 2021 году у Александра Иванова.

Что известно о "Гадячсыре"?

В 2023 году завод был признан банкротом, а в феврале 2025-го продан на повторном аукционе в рамках процедуры ликвидации. Предприятие входило в группу "Альмира" бизнесмена Руслана Бадаева, которого связывают с экс-вице-премьером Юрием Бойко.

Как пишет delo.ua, в 2012–2013 годах "Гадячсыр" входил в рейтинг 200 крупнейших компаний Украины по версии Forbes. Завод был одним из ключевых игроков украинского молокоперерабатывающего рынка, но впоследствии потерял позиции из-за финансовых проблем и сокращения госзаказов.

