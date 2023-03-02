Об этом недавно рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык рассказал на заседании Временной следственной комиссии, 24 Канал.

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Сколько платит налогов игорный бизнес

По данным Государственной налоговой службы, представители игорного бизнеса за 2022 год уплатили 730 миллионов гривен, из которых 66 миллионов гривен – в виде единого налога по ставке 2%.

Напомним! В феврале 2023 года президент Владимир Зеленский отменил льготу в 2% с оборота для игорного бизнеса.

За месяц игорный бизнес оплатил больше, чем за год

Размер уплаченных налогов игорным бизнесом существенно вырос в 2023 году. Так в январе было уплачено 269 миллионов гривен, что больше, чем в течение 2021 года – 204 миллиона гривен.

В 2022 году игорный бизнес уплатил налоги на 730 миллионов гривен. Поступления в бюджет от лицензионных платежей за это время составили 1,166 миллиарда гривен.

Потенциал гемблинга

Аналитиков ResearchAndMarkets.com сочли, что к 2026 году рынок азартных игр в США вырастет до 115,13 миллиарда долларов.