Про це нещодавно розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії, передає 24 Канал.

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Скільки сплачує податків гральний бізнес

За даними Державної податкової служби, представники грального бізнесу за 2022 рік сплатили 730 мільйонів гривень, з яких 66 мільйонів гривень – у вигляді єдиного податку за ставкою 2%.

Нагадаємо! У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський скасував пільгу у 2% з обороту для грального бізнесу.

За місяць гральний бізнес сплатив більше, ніж за рік

Розмір сплачених податків гральним бізнесом суттєво зріс у 2023 році. Так у січні було сплачено 269 мільйонів гривень, що більше, ніж протягом 2021 року – 204 мільйонів гривень.

У 2022 році гральний бізнес сплатив податків на 730 мільйонів гривень. Надходження до бюджету від ліцензійних платежів за цей час становили 1,166 мільярда гривень.

Потенціал гемблінгу

Аналітиків ResearchAndMarkets.com порахували, що до 2026 року ринок азартних ігор у США зросте до 115,13 мільярда доларів.