Нацбанк оценил активность бизнеса в Украине
Об этом свидетельствуют результаты опроса 669 руководителей предприятий из 21 региона Украины, проведенного Национальным банком в III квартале 2025 года, передает 24 Канал.
Согласно данным, индекс деловых ожиданий (ИДО) составил 102,5%, что лишь немного меньше показателя второго квартала (103,1%). Это свидетельствует об общем сохранении позитивных настроений в бизнес-среде.
В каких сферах больше всего оптимистов?
Самые высокие ожидания относительно роста деловой активности продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные компании и экспортеры. В то же время представители строительства, транспорта, связи и торговли оказались более сдержанными в прогнозах.
Несмотря на это, большинство респондентов продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, но одновременно ожидают улучшения в течение следующих 12 месяцев.
Бизнес не слишком оптимистичен относительно количества работников. Только предприятия агросектора прогнозируют увеличение штата, тогда как строительная отрасль остается наиболее пессимистичной,
– отметили в НБУ.
Актуальная информация для бизнеса
Правительство ввело автоматизированную систему проверок бизнеса, которая устраняет человеческий фактор и позволяет прозрачное формирование планов проверок.
Налоговая обновила план проверок компаний и ФЛП: планирует провести 4908 проверок до конца года. Большинство, а именно 79% – будут касаться компаний, а 21% – ФЛП.
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, устанавливающий налоговую льготу для продаж до 2000 евро в год без уплаты налогов через интернет-платформы.