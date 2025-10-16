Нацбанк оценил активность бизнеса в Украине

Об этом свидетельствуют результаты опроса 669 руководителей предприятий из 21 региона Украины, проведенного Национальным банком в III квартале 2025 года, передает 24 Канал.

Согласно данным, индекс деловых ожиданий (ИДО) составил 102,5%, что лишь немного меньше показателя второго квартала (103,1%). Это свидетельствует об общем сохранении позитивных настроений в бизнес-среде.

В каких сферах больше всего оптимистов?

Самые высокие ожидания относительно роста деловой активности продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные компании и экспортеры. В то же время представители строительства, транспорта, связи и торговли оказались более сдержанными в прогнозах.

Несмотря на это, большинство респондентов продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, но одновременно ожидают улучшения в течение следующих 12 месяцев.

Бизнес не слишком оптимистичен относительно количества работников. Только предприятия агросектора прогнозируют увеличение штата, тогда как строительная отрасль остается наиболее пессимистичной,

– отметили в НБУ.

