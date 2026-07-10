Почему Фиджи Симо уходит от основателя ChatGPT

Фиджи Симо уходит от основателя ChatGPT, поскольку ее медицинский отпуск оказался гораздо сложнее и продолжительнее, чем она ожидала. Об этом сообщает WSJ.

Именно поэтому она решила отказаться от полноценной руководящей роли и перейти на неполную занятость в качестве советника компании. Еще в апреле топ-менеджер сообщала, что берет отпуск из-за рецидива нейроиммунного заболевания.

В OpenAI Симо присоединилась в мае 2025 года, возглавив вновь созданное направление приложений. Она непосредственно подчинялась генеральному директору Сэму Альтману.

Под ее руководством оказались ключевые бизнес-направления компании, а также несколько топ-менеджеров, среди которых:

операционный директор Брэд Лайткеп;

финансовый директор Сара Фрайер;

руководитель продуктового направления Кевин Вайл.

Благодаря этому Сэм Альтман смог уделять больше внимания развитию искусственного интеллекта, исследованиям, безопасности и вычислительной инфраструктуре.

Что означает эта отставка

По данным издания, Симо считалась одной из самых перспективных руководительниц OpenAI. Некоторые эксперты даже предполагали, что после возможного IPO она могла бы получить еще более широкие полномочия.

Теперь компании придется искать нового руководителя направления именно в тот момент, когда активно обсуждается возможный выход OpenAI на фондовый рынок.

В последнее время Фиджи Симо отвечала прежде всего за развитие потребительских продуктов компании.

Впрочем, в конце прошлого года темпы роста ChatGPT начали замедляться и не оправдали внутренних финансовых ожиданий. Из-за этого OpenAI активнее инвестирует в развитие инструментов для программирования – направление, в котором компания пока уступает своему конкуренту Anthropic.

К слову, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, обсуждает возможность передачи правительству США 5% своей доли. Эту идею еще на раннем этапе переговоров озвучил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Передача доли государству рассматривается как один из возможных способов наладить отношения с администрацией США и продемонстрировать готовность "делиться" выгодами от искусственного интеллекта.

Предполагается, что аналогичный подход могли бы применить и другие американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта. Среди потенциальных участников называют Anthropic, Google, Meta и других больших игроков, хотя пока неизвестно, готовы ли они это поддержать.