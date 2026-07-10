Чому Фіджі Сімо йде від засновника ChatGPT

Фіджі Сімо йде від засновника ChatGPT, бо її медична відпустка виявилася значно складнішою та тривалішою, ніж вона очікувала. Про це повідомляє WSJ.

Саме тому вона вирішила відмовитися від повноцінної керівної ролі та перейти на формат часткової зайнятості як радниця компанії. Ще у квітні топменеджерка повідомляла, що бере відпустку через рецидив нейроімунного захворювання.

До OpenAI Сімо приєдналася у травні 2025 року, очоливши новостворений напрям застосунків. Вона безпосередньо підпорядковувалася генеральному директору Сему Альтману.

Під її керівництвом опинилися ключові бізнес-напрями компанії, а також кілька топменеджерів, серед яких:

операційний директор Бред Лайткеп;

фінансова директорка Сара Фраєр;

керівник продуктового напряму Кевін Вайль.

Завдяки цьому Сем Альтман зміг більше уваги приділяти розвитку штучного інтелекту, дослідженням, безпеці та обчислювальній інфраструктурі.

Що означає ця відставка

За даними видання, Сімо вважалася однією з найперспективніших керівниць OpenAI. Деякі експерти навіть припускали, що після можливого IPO вона могла отримати ще ширші повноваження.

Тепер компанії доведеться шукати нового керівника напряму саме в той момент, коли активно обговорюється можливий вихід OpenAI на фондовий ринок.

Останнім часом Фіджі Сімо відповідала насамперед за розвиток споживчих продуктів компанії.

Втім, наприкінці минулого року темпи зростання ChatGPT почали сповільнюватися та не досягли внутрішніх фінансових очікувань. Через це OpenAI активніше інвестує у розвиток інструментів для програмування – напрям, де компанія поки поступається своєму конкуренту Anthropic.

До слова, компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, обговорює можливість передати уряду США 5% своєї частки. Ідею ще на ранньому етапі переговорів озвучив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Передача частки державі розглядається як один із можливих способів вибудувати відносини з адміністрацією США та продемонструвати готовність "ділитися" вигодами від штучного інтелекту.

Передбачається, що аналогічний підхід могли б застосувати й інші американські компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту. Серед потенційних учасників називають Anthropic, Google, Meta та інших великих гравців, хоча наразі невідомо, чи готові вони це підтримати.