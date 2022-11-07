Если AI обнаружит, что человек склонен вести предпринимательскую деятельность, ему предложат пройти бесплатные курсы для успешного развития бизнеса. Кроме того, платформа сгенерирует интерактивное резюме, которое пользователь ресурса сможет переслать потенциальному работодателю через Единый портал вакансий или просто распечатать.

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Что известно о "Национальном кадровом резерве"

Проект инициирован Министерством образования и науки Украины, Государственной службой занятости, Институтом модернизации содержания образования и Ассоциацией инновационного и цифрового образования.

Миссия платформы – запустить в Украине эффективный социальный лифт, который с помощью искусственного интеллекта поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело.

Как это работает

Как отмечают в пресс-службе Гоструда, AI точно определит пул профессий в соответствии к способностям, уровню владения soft skills, а также склонность к ведению собственного бизнеса для каждого человека. Кроме того, ресурс укажет на типы интеллекта и личности, характерные для протестированного.

Все эти данные после завершения тестирования автоматически формируются в интерактивное резюме, которое пользователь платформы может переслать или распечатать и взять на собеседование с потенциальным работодателем.

Выбор профессии, как и выбор в какой сфере открыть собственное дело – не всегда прост. И государство должно помочь каждому украинцу не ошибиться и сделать этот выбор сознательно, ведь от этого зависит дальнейшая карьера человека – будет он успешным или нет,

– отмечает директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

К слову, пройти тестирование можно по ссылке.

Бесплатные курсы предпринимательства от платформы

Если по результатам тестирования искусственный интеллект обнаружил, что человек склонен к ведению собственного дела, то в рамках "Национального кадрового резерва" работает комплексное обучение предпринимательству, которое содержит необходимые знания для начала и развития собственного бизнеса.

Курс под названием "Я – предприниматель" бесплатный для украинцев, а учебный контент состоит из мультимедийных уроков в международном формате SCORM и мастер-классов от ведущих украинских бизнес-тренеров. По итогам успешного завершения курса система автоматически сгенерирует именной сертификат с уникальным номером.

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