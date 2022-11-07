Якщо ШІ виявить, що людина схильна вести підприємницьку діяльність, їй запропонують пройти безкоштовні курси для успішного розвитку бізнесу. Крім того, платформа згенерує інтерактивне резюме, яке користувач ресурсу зможе переслати потенційному роботодавцю через Єдиний портал вакансій або ж просто роздрукувати.

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Що відомо про "Національний кадровий резерв"

Проєкт ініційований Міністерством освіти і науки України, Державною службою зайнятості, Інститутом модернізації змісту освіти й Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

Місія платформи – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.

Як це працює

Як зазначають у пресслужбі Держпраці, ШІ точно визначить пул професій відповідно до здібностей, рівня володіння soft skills, а також схильність до ведення власного бізнесу для кожної людини. Крім того, ресурс вкаже на типи інтелекту та особистості, притаманні протестованому.

Всі ці дані після завершення тестування автоматично формуються в інтерактивне резюме, яке користувач платформи може переслати або роздрукувати та взяти на співбесіду з потенційним роботодавцем.

Вибір професії, як і вибір в якій сфері відкрити власну справу – не завжди простий. І держава повинна допомогти кожному українцю не помилитись й зробити цей вибір свідомо, адже від цього залежить подальша кар'єра людини – буде вона успішною чи ні,

– зазначає директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

До слова, пройти тестування можна за посиланням.

Безкоштовні курси підприємництва від платформи

Якщо за результатами тестування штучний інтелект виявив, що людина має схильність до ведення власної справи, то у межах "Національного кадрового резерву" працює комплексне навчання підприємництву, яке містить необхідні знання для започаткування і розвитку власного бізнесу.

Курс під назвою "Я – підприємець" є безкоштовним для українців, а навчальний контент складається з мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів від провідних українських бізнес-тренерів. За підсумками успішного завершення курсу система автоматично згенерує іменний сертифікат з унікальним номером.

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