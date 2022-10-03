К подкасту присоединился 51 спикер из более чем 30 передовых IT-компаний, а просмотрели его более 8 700 человек из разных уголков Украины. За три дня удалось собрать немалую сумму – 271 655 гривен, однако этих средств недостаточно для приобретения очень необходимых автомобилей на фронт – Steyr Pinzgauer 718 6x6 Ambulance и Pinzgauer 718 6x6 Vector Protected. Поэтому организатор ивента, онлайн-университет Dolti, совместно с партнерами решил продолжить сбор, передает Бизнес 24.

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Сбор на бронированные авто для ВСУ продолжен

Целью подкаста было поддержать глобальную IT цель Украины – стать крупнейшей цифровой страной мира с мощным технологическим сектором. Вместе с тем, еще одной важной целью мероприятия было собрать 11 миллионов гривен на два бронеавтомобиля для ВСУ, которые закупит Фонд Сергея Притулы.

В последний день подкаста всю Украину всколыхнули безумные заявления российского диктатора об аннексии наших территорий, на что не могли не отреагировать и украинские айтишники.

Поэтому в эфире подкаста основатель IT-компании Digis Никита Нагаткин призвал сообщество помочь украинским военным и поддержать сбор. Также предприниматель задонатил самую большую во время события сумму – 3 тысячи долларов.

Сегодня не время для конкуренции. Айтишники действительно сила, которая очень помогает ВСУ. Каждый из нас донатит в отдельные фонды, но сегодня пора объединиться и закрыть масштабный сбор вместе. Официально в Украине действуют 2 234 IT-компании, наша отрасль насчитывает до 300 тысяч сотрудников, мы платим налоги на почти 30 миллиардов гривен за полгода. Даже 1 тысяча долларов не сделает "погоды" для бизнеса, но покажет единство нашего сообщества. Это цена, которую мы платим за будущее, и она не столь высока, как та, которую платят военные,

– подчеркнул спикер.

К слову, чтобы все же достичь поставленной цели, организаторы подкаста продолжают сбор на авто для ВСУ и призывают все IT-сообщество объединяться ради Украины. Донаты можно отправить до 20:30 понедельника, 3 октября.