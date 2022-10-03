До подкасту приєднався 51 спікер з понад 30 провідних IT-компаній, а переглянули його понад 8 700 людей з різних куточків України. За три дні вдалось зібрати чималу суму – 271 655 гривень, проте цих коштів недостатньо для придбання справді необхідних авто на фронт – Steyr Pinzgauer 718 6x6 Ambulance та Pinzgauer 718 6x6 Vector Protected. Тому організатор івенту, онлайн-університет Dolti, спільно з партнерами вирішив продовжити збір, передає Бізнес 24.

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Збір на броньовані авто для ЗСУ продовжено

Метою подкасту було підтримати глобальну IT-мету України – стати найбільшою цифровою країною світу з потужним технологічним сектором. Разом з тим, ще одною важливою ціллю заходу було зібрати 11 мільйонів гривень на два бронеавтомобілі для ЗСУ, які закупить Фонд Сергія Притули.

В останній день подкасту всю Україну сколихнули божевільні заяви російського диктатора про анексію наших територій, на що не могли не зреагувати й українські айтівці.

Саме тому в етері подкасту засновник IT-компанії Digis Микита Нагаткін закликав спільноту допомогти українським військовим та підтримати збір. Також підприємець задонатив найбільшу під час події суму – 3 тисячі доларів.

Нині не час для конкуренції. Айтівці – дійсно сила, яка дуже допомагає ЗСУ. Кожен із нас донатить в окремі фонди, але сьогодні час об'єднатися й закрити масштабний збір разом. Офіційно в Україні діють 2 234 IT-компанії, наша галузь налічує до 300 тисяч працівників, ми сплачуємо податки на майже 30 мільярдів гривень за пів року. Навіть 1 тисяча доларів не зробить "погоди" для бізнесу, але покаже єдність нашої спільноти. Це ціна, яку ми платимо за майбутнє, і вона не настільки висока, як та, яку платять військові,

– наголосив спікер.

До слова, щоб все ж таки досягти поставленої мети, організатори подкасту продовжують збір на авто для ЗСУ і закликають всю IT-спільноту єднатися заради України. Донати можна надіслати до 20:30 понеділка, 3 жовтня.