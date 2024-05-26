Nova Post готова выполнять доставку посылок между странами ЕС. Это касается стран, где уже есть отделения компании.
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Речь идет о документах, посылки и грузы весом до 100 килограммов. Адресат уже через 2 дня прийти в отделение и забрать отправление. Также доступна опция получения отправления с доставкой или в почтомате.
Цена отправления будет зависеть от его веса. В компании также сообщили, что пока услуга еще не доступна в Молдове, Румынии и Великобритании.
Посылка весом в 2 килограмма из Польши в Германию будет стоить 43 злотых, а в Испанию – 65. Еще 10 злотых нужно будет доплатить, если нужна доставка курьером.
Ранее Nova Post отправляла посылки из международных отделений в Украину и в обратном направлении.