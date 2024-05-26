Nova Post готова виконувати доставку посилок між країнами ЄС. Це стосується країн, де вже є відділення компанії.

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Йдеться про документи, посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів. Адресат вже через 2 дні прийти у відділення та забрати відправлення. Також доступна опція отримання відправлення з доставкою або в поштоматі.

Ціна відправлення буде залежати від його ваги. У компанії також повідомили, що наразі послуга ще не доступна в Молдові, Румунії та Великій Британії.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Посилка вагою у 2 кілограми з Польщі до Німеччини коштуватиме 43 злотих, а до Іспанії – 65. Ще 10 злотих потрібно буде доплатити, якщо потрібна доставка кур'єром.

Раніше Nova Post відправляла посилки з міжнародних відділень в Україну та у зворотному напрямку.