Почему увеличилось число забронированных работников

За последний год еще 9 тысяч компаний были признаны критически важными для экономики. Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на заседании Верховной Рады.

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По его словам, именно эти предприятия получили возможность бронировать своих работников от мобилизации, если они соответствуют установленным критериям.

Соболев также отметил, что значительная часть новых бронирований пришлась на работников предприятий, действующих в прифронтовых регионах. После того как правительство разрешило бронировать 100% работников, количество забронированных на прифронтовых территориях удвоилось до 100 тысяч.

В каких отраслях больше всего бронирований от мобилизации

Наибольший рост количества забронированных за последние месяцы произошел в важных для экономики секторах. Среди них:

перерабатывающая промышленность;

строительная отрасль;

транспорт.

Министр также подчеркнул, что критически важные предприятия играют значительную роль в финансировании государства – в настоящее время они формируют около 60% поступлений от бизнеса.

За последний год мы фиксируем устойчивую и существенную тенденцию к росту общего количества заказов во всех секторах экономики… Активный рост мы наблюдаем именно в последние месяцы в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительство и транспорт,

– сказал министр.

Он добавил, что правительство должно обновить правила бронирования, ведь они не менялись с 2024 года: необходимо пересмотреть критерии по заработной плате, отраслевые критерии, правила расчета квоты смежных предприятий.

К слову, некоторым предприятиям могут отменить статус критически важных уже с 1 июля. Но фактически компании будут сохранять бронирование до осени.

Новое постановление Кабинета Министров № 692 предусматривает, что органы местного самоуправления могут отменить статус критически важных предприятий в своей общине. Если областная военная администрация определит, что критерий, по которому предприятие получило статус критически важного, необходимо отменить, то работники лишатся бронирования. Но конечная дата, когда для тысяч украинцев могут полностью измениться правила, – это 1 сентября.

Работодателям необходимо самостоятельно проанализировать соответствие предприятия установленным критериям. Если все совпадает, то как минимум до 1 сентября или принятия новых изменений статус "критически важного" никто не отменит.