Чому побільшало заброньованих працівників

За останній рік ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими для економіки. Про це розповів Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на засіданні Верховної Ради.

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За його словами, саме ці підприємства отримали можливість бронювати своїх працівників від мобілізації, якщо вони відповідають встановленим критеріям.

Соболев також зазначив, що значна частина нового бронювання припала на працівників підприємств, які працюють у прифронтових регіонах. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників, кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлась до 100 тисяч.

У яких галузях найбільше бронювань від мобілізації

Найбільше зростання кількості заброньованих останніми місяцями відбулося у важливих для економіки секторах. Серед них:

переробна промисловість;

будівельна галузь;

транспорт.

Міністр також наголосив, що критичні підприємства відіграють значну роль у фінансуванні держави – наразі вони формують близько 60% надходжень від бізнесу.

За останній рік ми фіксуємо стійку та суттєво тенденцію до зростання загальної кількості заброньованих усих секторах економіки… Активне зростання ми спостерігаємо саме в останні місяці за такими галузями, як переробна промисловість, будівництво та транспорт,

– сказав Міністр.

Він додав, що уряд має оновити правила бронювання, адже вони не змінювались з 2024 року: мають переглянути зарплатні критерії, галузеві критерії, правила обрахунку квоти суміжників.

До слова, деяким підприємствам можуть скасувати критичність уже з 1 липня. Але фактично компанії зберігатимуть бронювання до осені.

Нова постанова Кабінету Міністрів №692 передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть скасувати критичність деяких підприємств громади. Якщо обласна військова адміністрація визначить, що критерій, за яким підприємство отримало критичність, потрібно скасувати, то працівники будуть позбавлені бронювання. Але кінцева дата, коли для тисяч українців можуть повністю змінитися правила – це 1 вересня.

Роботодавцям потрібно самостійно проаналізувати відповідність підприємства до встановлених критеріїв. Якщо все збігається, то як мінімум до 1 вересня чи ухвалення нових змін критичність ніхто не скасує.