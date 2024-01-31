Почему компания сокращает людей

В письме к сотрудникам Алекс Крисс отметил что решение было принято с целью "оптимизации" компании путем непосредственных сокращений и отказа от вакантных позиций в течение года. В этот раз сокращение коснется примерно 2 500 сотрудников.

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PayPal которая на конец 2022 года насчитывала около 29 900 работников объявила о подобном сокращении в январе прошлого года.

Крисс отметил в письме что увольнение поможет компании "двигаться с необходимой скоростью, чтобы удовлетворить потребности клиентов и обеспечить прибыльный рост". Он также добавил что компания продолжит инвестировать в сферы которые по их мнению будут стимулировать рост.

Заметьте.! Акции PayPal упали более чем на 20% за последний год из-за снижения прибыли и корректировки годового прогноза по операционной марже. PayPal назначила Крисса на должность в прошлом году заменив Дэна Шульмана.

Успевать за рынком

PayPal была одним из пионеров в области платежных услуг однако конкуренты такие как Apple Inc. и Zelle усложнили ситуацию оставив PayPal в попытках успевать за рынком. В этом месяце по меньшей мере четыре аналитики снизили рейтинг акций компании выражая беспокойство относительно растущей конкуренции и давления на прибыльность.

Крисс отметил во время звонка по результатам третьего квартала что "высокая стоимость и сложная структура" компании замедлили прогресс и он планирует решить эту проблему для повышения операционного рычага компании. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе Калифорния должна опубликовать результаты четвертого квартала на следующей неделе.

В последние годы было немного поводов для празднования

- говорил гендиректор в начале января.

С тех пор как Крисс возглавил компанию, он обновил руководство PayPal и ясно выразил намерение оптимизировать бизнес который разросся во время пандемии.

К слову! Компания Block Inc., которая предлагает услуги Cash App и Square также начала сокращение работников во вторник как часть своей цели уменьшить штат до 12 000 работников до конца года. По данным компании количество сотрудников на конец третьего квартала прошлого года составляло чуть более 13 000.