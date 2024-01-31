Почему компания сокращает людей
В письме к сотрудникам Алекс Крисс отметил что решение было принято с целью "оптимизации" компании путем непосредственных сокращений и отказа от вакантных позиций в течение года. В этот раз сокращение коснется примерно 2 500 сотрудников.
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PayPal которая на конец 2022 года насчитывала около 29 900 работников объявила о подобном сокращении в январе прошлого года.
Крисс отметил в письме что увольнение поможет компании "двигаться с необходимой скоростью, чтобы удовлетворить потребности клиентов и обеспечить прибыльный рост". Он также добавил что компания продолжит инвестировать в сферы которые по их мнению будут стимулировать рост.
Успевать за рынком
PayPal была одним из пионеров в области платежных услуг однако конкуренты такие как Apple Inc. и Zelle усложнили ситуацию оставив PayPal в попытках успевать за рынком. В этом месяце по меньшей мере четыре аналитики снизили рейтинг акций компании выражая беспокойство относительно растущей конкуренции и давления на прибыльность.
Крисс отметил во время звонка по результатам третьего квартала что "высокая стоимость и сложная структура" компании замедлили прогресс и он планирует решить эту проблему для повышения операционного рычага компании. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе Калифорния должна опубликовать результаты четвертого квартала на следующей неделе.
В последние годы было немного поводов для празднования
- говорил гендиректор в начале января.
С тех пор как Крисс возглавил компанию, он обновил руководство PayPal и ясно выразил намерение оптимизировать бизнес который разросся во время пандемии.