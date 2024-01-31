Чому компанія скорочує людей

У листі до співробітників Алекс Крісс зазначив, що рішення було прийняте з метою "оптимізації" компанії шляхом безпосередніх скорочень та відмови від вакантних позицій протягом року. Цього разу скорочення торкнеться приблизно 2 500 співробітників.

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PayPal, яка на кінець 2022 року налічувала близько 29 900 працівників, оголосила про подібне скорочення у січні минулого року.

Крісс зазначив у листі, що звільнення допоможе компанії "рухатися з необхідною швидкістю, щоб задовольнити потреби клієнтів і забезпечити прибуткове зростання". Він також додав, що компанія продовжить інвестувати у сфери, які, на їхню думку, будуть стимулювати зростання.

Зауважте! Акції PayPal впали більш ніж на 20% за останній рік через зниження прибутку та коригування річного прогнозу щодо операційної маржі. PayPal призначила Крісса на посаду минулого року, замінивши Дена Шульмана.

Встигати за ринком

PayPal була одним з піонерів у галузі платіжних послуг, однак конкуренти, такі як Apple Inc. та Zelle, ускладнили ситуацію, залишивши PayPal у спробах встигати за ринком. Цього місяця щонайменше чотири аналітики знизили рейтинг акцій компанії, висловлюючи занепокоєння щодо зростаючої конкуренції та тиску на прибутковість.

Крісс зазначив під час дзвінка за результатами третього кварталу, що "висока вартість та складна структура" компанії уповільнили прогрес, і він планує вирішити цю проблему для підвищення операційного важеля компанії. Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія, повинна опублікувати результати четвертого кварталу наступного тижня.

Останніми роками було небагато приводів для святкування,

— казав гендиректор на початку січня.

З того часу, як Крісс очолив компанію, він оновив керівництво PayPal та ясно висловив намір оптимізувати бізнес, який розрісся під час пандемії.

До слова! Компанія Block Inc., яка пропонує послуги Cash App та Square, також розпочала скорочення працівників у вівторок як частину своєї мети зменшити штат до 12 000 працівників до кінця року. За даними компанії, кількість співробітників на кінець третього кварталу минулого року становила трохи більше ніж 13 000.