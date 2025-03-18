Детали сделки

Чистая цена покупки составляет 1,65 миллиард, учитывая налоговые льготы в размере 300 миллионов долларов. PepsiCo не разглашает дополнительных деталей сделки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему PepsiCo покупает Poppi

Спрос на традиционные газированные напитки падает, поскольку потребители, особенно молодежь, все чаще выбирают более полезные альтернативы.

Рост сегмента здоровых напитков стимулирует крупные корпорации расширять свои портфели.

Справочно. Poppi сочетает пребиотики, фруктовый сок и яблочный уксус, создавая низкокалорийный напиток с менее чем 5 граммов сахара на порцию.

PepsiCo и конкуренция на рынке здоровых напитков

PepsiCo стремится усилить свои позиции в сегменте полезных напитков, ведь рост цен на традиционные газированные напитки и снеки влияет на их спрос. В этом году акции PepsiCo выросли на 1,5% на фоне новостей о приобретении Poppi.

Конкуренты, такие как Celsius Holdings и Keurig Dr Pepper, также активно инвестируют в рынок здоровых напитков, покупая меньшие компании.

Популярность Poppi

По данным BNP Paribas, розничные продажи Poppi за 12 недель до 22 февраля 2025 года выросли на 122% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на рост, бренд занимает лишь 1% рынка безалкогольных газированных напитков.

PepsiCo делает ставку на здоровый образ жизни и инновационные продукты, что поможет ей сохранить лидерство в меняющихся потребительских трендах.