Спрос на украинскую пшеницу может резко возрасти. Из-за подрыва кафирами Каховской ГЭС пострадали тысячи гектаров наших полей, но рост стоимости пшеницы может несколько компенсировать общие показатели.

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Почему растут цены на пшеницу

26 июня цены на пшеницу обновили свой максимум. Главными причинами стали засуха в США и "поход" "вагнеровцев" на Москву. В частности, события в России разворачивались в Ростовской области, которую считают ключевым регионом производства зерна на территории оккупантов.

Кроме того, на Среднем Западе США, где также ожидают большой урожай пшеницы, продолжается засушливая погода, из-за которой возникает много рисков. Рынок быстро реагирует на эти данные, в результате чего цены растут.

В Чикаго фьючерсы на пшеницу росли в цене примерно на 2%. Аналитики прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться, поэтому экспортеры пшеницы могут рассчитывать на большую прибыль.

Напомним, Украина активно ищет пути экспорта зерна. Большая часть урожая пострадала из-за террористического акта россиян на Каховской ГЭС.